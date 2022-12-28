شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة الوطنية نابكو فارما بقيمة 11.2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة، عن تنفيذ صفقة على الشركة الوطنية نابكو فارما للصناعات الدوائية بحجم تداول 111.7 ألف سهم بقيمة 11.2 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات).

كما تم تنفيذ صفقة على شركة استيل بلاست إليكتريك لتشكيل وتشغيل المعادن والبلاستيك بحجم تداول 35 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 959.251 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 538.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.7 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.75%، والعرب على 6.2%، واستحوذت المؤسسات على 30.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 44.5 مليون جنيه، 31.1 مليون جنيه، 832.5 ألف جنيه، 39.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 96.3 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 14578 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 2601 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 17717 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5997 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2791 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4130 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3562 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1275 نقطة.