شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 959.251 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 14578 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 2601 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 17717 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5997 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2791 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4130 نقطة.