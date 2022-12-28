شكرا لقرائتكم خبر عن «ڤاليو» و«بيتابس مصر» توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية مع «تكتس مارشيه» لتقديم حلول تمويلية ميسرة لشراء تذاكر الوجهات والفعاليات الترفيهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستمكن الشراكة الاستراتيجية عملاء «تكتس مارشيه» من الاستفادة من حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) المرنة التي تقدمها «ڤاليو» وحلول الدفع الإلكتروني الميسرة التي تتيحها «بيتابس مصر» لشراء تذاكر الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والمؤتمرات والمهرجانات والمباريات الرياضية وغيرها من تذاكر الفعاليات والوجهات الترفيهية المختلفة

أعلنت اليوم شركتي «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و«بيتابس مصر» إحدى الشركات التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة وبوابة المدفوعات الإلكترونية الحاصلة على العديد من الجوائز التقديرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن توقيع شراكة استراتيجية مع «تكتس مارشيه» المنصة الرائدة في توفير تذاكر مختلف الحفلات والوجهات الترفيهية في مصر. وبمقتضى هذه الشراكة، سيتمكن العملاء من الاستفادة من برامج التمويل المرنة التي تقدمها «ڤاليو» وحلول الدفع الإلكتروني الميسرة التي تتيحها «بيتابس مصر» لشراء تذاكر الفعاليات والوجهات الترفيهية المختلفة التي توفرها منصة «تكتس مارشيه». وبالإضافة إلى ذلك، سيحظى عملاء «ڤاليو» حصريًا بإمكانية الحجز المسبق لأكبر المباريات الرياضية والحفلات الفنية والعروض المسرحية والكوميدية.

وفي هذا السياق، أعرب وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع «تكتس مارشيه»، وانضمامها لشبكة شركاء «ڤاليو». وأضاف حسونة أن «ڤاليو» ستعمل من خلال تعاونها المثمر مع «بيتابس مصر» على توفير باقة من حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا بأيسر الطرق الآمنة لعملاء «تكتس مارشيه». وأوضح أن هذه الشراكة ستمكن العملاء من المشاركة في مختلف الفعاليات الترفيهية المتنوعة، والتي ارتفعت وتيرتها في ضوء تكثيف الأنشطة السياحية ورفع القيود الاحترازية على التجمعات عقب انحسار فيروس (كوفيد – 19). ويأتي ذلك في إطار استراتيجية «ڤاليو» الهادفة إلى تقديم حلول ابتكارية تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن العملاء وتمكينهم من تلبية مختلف احتياجاتهم وتطلعاتهم؛ خاصة في ظل تحديات التضخم الراهنة التي أسفرت عن تراجع القوى الشرائية.

ويعد قطاع الترفيه من أهم القطاعات الاستراتيجية في مصر، انطلاقًا من مكانتها الرائدة باعتبارها مركزًا محوريًا للأنشطة الترفيهية والثقافية على مستوى المنطقة، حيث يتم تنظيم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية وغيرها من الفعاليات التي يشارك فيها أبرز المشاهير من شتى أنحاء العالم. وقد أحدثت منصة «تكتس مارشيه» علامة فارقة في قطاع الترفيه بالسوق المصري، حيث حولت عملية حجز و شراء التذاكر الي عملية الكترونية بالكامل، وأتاحت لشريحة أكبر من المجتمع المصري إمكانية حجز وشراء تذاكر مختلف الفعاليات الترفيهية والثقافية بسهولة ويسر من خلال منصتها الرقمية.

على هذه الخلفية، أشاد هاني سليمان الرئيس الإقليمي لشركة «بيتابس» لأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإنجازات التي تحققها الشراكة الاستراتيجية بين «بيتابس مصر» و«ڤاليو» ومردودها الإيجابي على تنمية قطاع الترفيه في مصر. وأوضح سليمان أن تعاون الشركتين مع منصة «تكتس مارشيه» يمثل قيمة مضافة جديدة للسوق المصري، حيث يزود عملاء «تكتس مارشيه» بباقة شاملة من الخدمات المالية، مستفيدين من أوجه التكامل الفريد بين أنشطة وخدمات «بيتابس مصر» و«ڤاليو». ولفت سليمان إلى النمو السريع لسوق المدفوعات الرقمية الآمنة في مصر، والذي يساهم بقوة في تحقيق استراتيجية «بيتابس مصر» الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي وخدمات الدفع الرقمي، للوصول إلى مجتمع غير نقدي مستقبلاً.

ومن جانبه، عبّر محمد سراج رئيس القطاع التجاري لشركة «تكتس مارشيه»، عن سعادته البالغة بشراكة منصة «تكتس مارشيه» مع اثنين من أبرز الشركات الرائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية مثل «ڤاليو» و«بيتابس مصر»، حيث ستثمر هذه الشراكة الاستراتيجية عن التوسع بقاعدة عملاء «تكتس مارشيه»، وتزوديهم بباقة من أفضل الحلول التمويلية المرنة؛ التي تلبي احتياجاتهم بسهولة ويسر في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأكد سراج أن الشراكة الاستراتيجية مع «ڤاليو» و«بيتابس مصر» ستساهم بشكل كبير أيضًا في دعم الدور المحوري الذي تلعبه «تكتس مارشيه» لدفع عجلة نمو قطاع الترفيه على الساحة الإقليمية. وأعرب سراج عن تفاؤله بمستقبل هذا التعاون ومردوه الإيجابي على تحسين تجربة العملاء عبر تسهيل شراء تذاكر مختلف الوجهات والفعاليات الترفيهية المتاحة على منصة «تكتس مارشيه».

جدير بالذكر أن شركتي «ڤاليو» و«بيتابس مصر»، التابعتين للمجموعة المالية هيرميس القابضة، تمكنتا على مدار هذا العام من تقديم باقة من الخدمات التمويلية المتكاملة في العديد من القطاعات. وقد وقعت الشركتين مؤخرًا اتفاقية شراكة مع شركة «notchnco» إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة والتي تعمل على تعظيم الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعلم الآلي، واتفاقية شراكة مع «مزادات» أول سوق للمزادات والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت اعتمادًا على البيع والشراء والمزايدات اللحظية (X2C) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فضًلا عن توقيع شراكات استراتيجية أخرى مع شركات رائدة مثل مصر للطيران وإنرشيا للتطوير العقاري.