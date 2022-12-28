شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 83.90 دولار لبرنت و79.32 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 83.90 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.32دولار، حيث تراجعت الأسعار اليوم تراجعا طفيفا.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا، بشأن التدابير الخاصة على خلفية فرض عدد من الدول سقف أسعار النفط الروسي، يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا.

ووفقا لمرسوم رئيس الدولة، الذى نشرته وسائل إعلام روسية، يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا لأولئك الذين يفرضون سقفا سعريا في العقود، وسيدخل الحظر المفروض على توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا حيز التنفيذ اعتبارا من 1 فبراير 2023، وسيكون قرار إجراءات الرد على فرض سقف على أسعار النفط ساري المفعول حتى 1 يوليو 2023.

وحظر الرئيس الروسي توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا للدول التي تفرض سقفا سعريا في العقود، كما حظر بوتين توريد النفط للمشترين الأجانب إذا كان العقد يستخدم آلية سقف الأسعار.

ولن يكون تسليم النفط والمنتجات البترولية الروسية إلى البلدان التي فرضت سقفا للأسعار ممكنا إلا على أساس قرار خاص من بوتين.

وستقوم وزارة الطاقة بمراقبة الامتثال لمرسوم الرئيس الروسي، بشأن الرد على إجراءات فرض سقف لأسعار النفط الروسي.

وكشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الاثنين، العديد من استراتيجيات وخطط روسيا لتنمية سوق الطاقة وصادراتها من الغاز والنفط، وكذلك تطلعها إلى الريادة في سوق الهيدورجين العالمي، وذلك خلال حوار أجراه مع وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال نوفاك إن أسعار الغاز في أوروبا ستظل مرتفعة بسبب النقص الحالي، ولن تعود إلى مستويات أوائل عام 2021، مشيرا إلى أن موسكو تنظر في تصدير الغاز الطبيعي إلى أسواق أفغانستان وباكستان على المدى الطويل كبديل للدول الأوروبية.

وأوضح نوفاك أنه فيما يخص أسعار الغاز في أوروبا فإنها سيتم تحديدها بناء على ما سيحدث خلال خلال الطقس القارس في الشتاء الحالي، مؤكدا في الوقت نفسه أنها ستظل مرتفعة على المدى القصير بسبب ندرة الغاز الطبيعي (بعد توقف تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا)، بقوله: "لا أرى كيف يمكن أن تعود الأسعار إلى مستويات أوائل عام 2021 من 200 إلى 250 دولارًا لكل 1000 متر مكعب".