شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تقيد شركة جديدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد أسهم شركة المستودعات المصرية العامة، قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 25 مليون جنيه موزعًا على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد ممثلة في 6 إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي ذلك طبقًا للمواد (1) مكرر و(6) و(9) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1و2و3) من المادة (9) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم شركة المستودعات المصرية العامة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال 6 أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة، وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.

وقررت اللجنة، إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر عام 2022، وأن يتم تسكين الشركة بقطاع "خدمات نقل وشحن"، وتم تخصيص رمز السهم EGWA.CA، وأن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بما يفيد تجميد النسبة الواجب تجميدها طبقًا لنص البند 8 من المادة 9 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وتعديل تشكيل مجلس الإدارة فيما يتعلق بنسبة تمثيل المرأة والأعضاء المستقلين في ضوء الأحكام الوردة بالمواد 6 و18 من قواعد القيد، وذلك قبل بدء التداول على أسهم الشركة واستيفاء باقي المستندات المطلوبة.