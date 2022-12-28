شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الصناعية" تناقش إنشاء مكتب موحد لتقديم الخدمات للمستثمرين بجمصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش وفد من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رفع كفاءة شبكات المرافق بالمنطقة الصناعية في جمصة، وذلك من خلال صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية التابع للهيئة، بهدف تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار بالمنطقة وخلق مزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات للمنطقة الصناعية وزيادة عدد المصانع القائمة وتدشين مصانع جديدة تعمل على زيادة صادرات البلاد.

وجاء ذلك خلال زيارة وفد من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة للمنطقة الصناعية في جمصة بالدقهلية، بالتنسيق مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، للوقوف على التحديات التي تواجه المنطقة وحل كافة العوائق والمشكلات أمام المستثمرين والمصانع القائمة، في إطار حرص الدولة على دعم خطط التنمية الصناعية وتطوير المناطق الإنتاجية وتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين.

وناقش وفد التنمية الصناعية، مقترح إنشاء مكتب موحد لتقديم الخدمات للمستثمرين وتنفيذ محطة صرف صناعي لخدمة المصانع، وكذلك دعم خدمات المنطقة الصناعية بجمصة من الكهرباء والصرف الصحي، وتوفير كل احتياجات المنطقة لزيادة الفعالية الإنتاجية لها.

وقال المهندس أشرف رأفت مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هذه الزيارة تأتي في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي تقوم بها الهيئة بتوجيهات من المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة لزيارة المناطق الصناعية بمحافظات الجمهورية، وبحث احتياجاتها ومطالب المستثمرين على أرض الواقع.

وأوضح أشرف رأفت، أن الهيئة قامت بجهود كبيرة تنفيذاً لتوجيهات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير ببحث مشاكل المصانع المتعثرة، كاشفاً أنه تم تشكيل لجان حصر لبيان المصانع القائمة والمنتجة وقطع الأراضي الشاغرة والمصانع المتعثرة، لبيان أسباب التعثر، والبدء في إيجاد حلول فورية لأسباب التعثر سواء مالي أو إجرائي أو فني من خلال تدخل الهيئة لدى الجهات المعنية .

وأكد "رأفت" على التعاون مع محافظة الدقهلية في تبادل البيانات فيما يتعلق بملف الأراضي الشاغرة بالمحافظة لإعادة طرحها وخاصة مع تدفق الطلبات الاستثمارية على المنطقة الصناعية بالمحافظة.

ومن جانبه أشاد الدكتور أيمن مختار بجهود الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تنمية ودعم الصناعات بالمناطق الصناعية بالدقهلية، مشيراً إلى سعي المحافظة بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات لتحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار بمحافظة الدقهلية ولتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأضاف "مختار" أن ما تشهده المنطقة الصناعية بجمصة يعد طفرة غير مسبوقة في تاريخ المحافظة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يعطي اهتماما كبيرا للاستثمار والمستثمرين.

وقام وفد هيئة التنمية الصناعية خلال الجولة التفقدية بالمنطقة الصناعية بجمصة بزيارة عدد من مصانع المنطقة وخطوط الإنتاج، وتفقد الخدمات المقدمة لهم والاطلاع على المطالب والاحتياجات لدراستها والعمل علي تحقيقها.

وضم الوفد كلا من المهندس أحمد أبو مسلم مسئول ملف الصناعة بمجلس الوزراء، وحازم عنان مستشار رئيس الهيئة، وأحمد عبد الرؤوف مستشار رئيس الهيئة لصندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية وإدارة المشروعات، ووليد عاشور مدير فرع مركز تحديث الصناعة بالمنصورة، فضلا عن مسئولي الاستثمار بديوان عام المحافظة، والدكتور مصطفى عنان مدير عام المنطقة الصناعية بجمصة ووكيل وزارة الإسكان ومسئولي قطاع الكهرباء بالدقهلية.