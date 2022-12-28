شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشروق ينظم حملة أمنية لإزالة مخالفات البناء بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس على سعد، القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، تمكنت من إيقاف وإزالة 3 مخالفات بنائية فى مهدها، حيث تمثلت تلك المخالفات فى قيام أصحابها بالشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بأحد العقارات بالمخالفة لتراخيص البناء.

وأوضح المهندس على سعد، أن اللجنة قامت بإزالة الشَّدات الخشبية بعقارات سكنية تقع بمناطق حي النادى، والحي الثالث، والمنطقة الرابعة عمارات، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.

وطالب القائم بأعمال رئيس الجهاز، أصحاب قطع الأراضى، بالالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدا عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حفاظاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.