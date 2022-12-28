شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 25 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1575جنيها والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 سجل 1350 جنيها.
عيار 21 سجل 1575 جنيها.
عيار 24 سجل 1800 جنيه.
الجنيه الذهب 12600 جنيه.
الذهب عالميا
وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وزاد الذهب بنحو 200 دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين في نهاية سبتمبر، بعد تأثر جاذبية الدولار سلباً بفعل توقعات بأن يبطئ الفدرالي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة، هذا ويزيد رفع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.98 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1015.67 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم 0.4% إلى 1821.38 دولار للأونصة.