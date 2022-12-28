"فودافون مصر" تعلن إطلاق هاكاثون التكنولوجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي المساعدة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "فودافون مصر" إطلاق هاكاثون التكنولوجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي المساعدة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتكون أول شركة تابعة للقطاع الخاص في مصر تتجه لتطوير أدوات مخصصة لتسهيل حياة الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في جوانب حياتهم اليومية والعملية، تحت رعاية وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، وذلك على مدار 3 أيام في الفترة من 22 إلى 24 يناير المقبل، في إطار اهتمام الشركة بتوفير خدمات متنوعة وتسهيل حياة كافة الأفراد.

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل لـ"هاكاثون" من يوم 25 ديسمبر الجاري، على أن تبدأ التصفيات في الفترة من 8 يناير حتي 12 يناير، وسيكون التسجيل متاحًا أمام طلاب العام الدراسي الأخير وحتى سن 35 عامًا، على أن يكون المتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وخريجي الهندسة، أو أي خلفية دراسية في التمويل أو التسويق، بالإضافة إلي موظفو فودافون مصر، وسيتم تكوين خمس فرق للمنافسة على أن يتم اختيار ثلاث فرق فائزة من بين المتقدمين، من الذين قدموا نماذج مبتكرة ومتميزة، سيكون لديهم فرصة للحصول على دعم "فودافون مصر" لتحويل أفكارهم ونماذجهم إلى أدوات او منتجات عملية مساعدة.

تعليقًا على ذلك، قال محمود الخطيب رئيس قطاع الأعمال بفودافون مصر، إن هاكاثون هو مسابقة مصممة للأفراد الذين لديهم أفكار لأدوات عملية مساعدة ومبتكرة، ويحتاجون الدعم لتحويل الفكرة إلى منتج حقيقي، وهو حدث مهم يجتمع فيه المطورين، ممن يملكون مهارات في مجال تطوير البرمجيات، ليشاركوا في تطوير مشروعات أو تطبيقات تساعد في تقديم خدمات متنوعة بشكل مُيسر لاستخدام أي شخص، لافتًا إلى أن أي شخص لديه روح الابتكار لتطويع التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي أو التطوير التقني في صياغة أدوات تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة في مكان العمل يمكنهم المشاركة في هاكاثون.

من جانبها، نجلاء قناوي، رئيس قطاع الموارد البشرية بفودافون مصر، إن هاكاثون يعد فرصة كبيرة لتنمية مهارات وقدرات الشباب، وذلك من خلال مساعدتهم وتوجيههم لكيفية بداية تنفيذ أفكارهم ومشروعاتهم، كما يعتبر فرصة جيدة لاحتضان الأفكار الخلاقة التي تساهم في تسهيل حياة الأفراد الاحتياجات الخاصة سواء في الحياة العامة أو في أماكن العمل، وذلك في إطار حرص شركة فودافون مصر لتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والاستفادة من قدراتهم، وخلق فرص ومبادرات تساعدهم على إطلاق العنان لأفكارهم وأحلامهم، وفرصة للتعبير عن احتياجاتهم بل والمساهمة في تقديم بعض الحلول المبتكرة.

الجدير بالذكر، أن فودافون مصر ممثلة في "فودافون للحلول الذكية" أطلقت "هاكاثون مجتمع رقمي"، خلال العام الماضي، لدعم الكوادر الشابة في مجال التحول الرقمي، في إطار جهود الشركة لدعم الشباب على الابتكار، وإيمانًا منها بأهمية خلق فرص ومبادرات تساعدهم على إطلاق العنان لأفكارهم وأحلامهم، والعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة والأفكار ذات الطابع المتميز والمُبدع.