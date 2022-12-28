شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الروبل الروسى اليوم الأربعاء 28-12-2022 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 28-12-2022، حيث سجل 1 روبل روسى نحو 0.35 جنيه مصرى، بينما سجل 1جنيه مصري نحو 2.86 روبل الروسي.

أما سعره مقابل العملات الاخرى، سجل 1 روبل روسى أمام الدرهم الإماراتى نحو 0.0518 درهم، بينما سعره مقابل الريال السعودى فسجل نحو 0.0530 ريال.

وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأيام الماضية كالتالى: وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأيام الماضية كالتالى:

2022-12-22 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.36 جنيه مصري.

2022-12-23 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.35 جنيه مصري.

2022-12-24 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.35 جنيه مصري.

2022-12-25 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.35 جنيه مصري.

2022-12-26 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.36 جنيه مصري.

2022-12-27 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.35 جنيه مصري.