شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-12-2022 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 28-12-2022 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 24.64 للشراء و24.69 جنيه للبيع. وسجل سعره فى بنك الإسكندرية 24.70 جنيه للشراء 24.75 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 24.67 جنيه للشراء، 24.74 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى24.67 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى24.67 جنيه للشراء. 24.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى24.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى24.64 جنيه للشراء. 24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"24.68 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"24.68 جنيه للشراء. 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر24.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر24.64 جنيه للشراء. 24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية24.70 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية24.70 جنيه للشراء. 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى24.72 جنيه للشراء. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى24.72 جنيه للشراء. 24.75 جنيه للبيع.