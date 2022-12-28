شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى مصر وعيار 21 يسجل 1600جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء استقرارا ملحوظا بعدما سجل سعر الذهب 1600جنيها لعيار 21 وذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب العالمية لمستوى 1820 دولار.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1371 جنيها.

عيار 21 سجل 1600 جنيها.

وعيار 24 سجل 1829 جنيها.

الجنيه الذهب 12800 جنيها.

عالمياً ارتفعت عقود الذهب بقوة في تداولات أمس لتضيف 1.33% إلى قيمتها وتسجل 1820.12 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الفورية للذهب بـ 1.21% لتتداول عند 1819.92 دولارًا للأوقية الآن، ويأتي هذا الارتفاع متأثرًا بالأنباء الإيجابية التي وردت من الصين خلال الجلسة الآسيوية، حيث أعلنت الصين أنها ستخفف من قيود كورونا في يناير من 2023ء وهذا الأمر من شأنه أن يعزز التوقعات المتعلقة بانتعاش الاقتصاد الصيني، وتحفيز الطلب الكلي بما في ذلك الطلب على الذهب ؛ أخذا في الحسبان بأن الصين تتصدر قائمة الدول المنتجة والمستهلكة للمعدن الأصفر.

يتراجع مؤشر الدولار بـ 0.13% ليسجل 103.868 نقطة مقابل سلة من العملات الأجنبية، في الوقت التي يستقر فيه اليورو مقابل الدولار عند 1.0639 بحركة هامشية، وينخفض الروبل مقابل الدولار بـ 1.60% ليسجل 70.400.

السوق المصري

أشاد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، باستجابة وزير التموين الدكتور علي المصيلحي لمقترحات الشعبة للنهوض بصناعة الذهب المصرية من خلال إلغاء رسم التثمين على الصادرات، والذي كان يمثل عائقًا لسنوات أمام زيادة صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية؛ ليفتح افاق واعدة أمام مصر في أن تتحول إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات.

وقال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية، إن رسم التثمين مثل عائقا لسنوات سابقة أمام زيادة صادرات الدولة من المشغولات، وأدى إلى ضعف تنافسية المشغولات الذهبية المصرية بالأسواق العالمية، ودفع العاملين بالقطاع لتصدير الذهب كمادة خام دون

تحقيق قيمة مضافة وهو ما أفقد البلاد معه لإيرادات دولارية.

وأثنى "واصف" بدور وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين على الاستجابة لمتطلبات الشعبة؛ لدعم صناعة الذهب والمجوهرات والتى كانت قد تقدمت بها منذ تشكيلها في مقدمتها إزالة رسم التثمين الذي كان يتراوح قيمته 1% من قيمة المشغول، مشيرا إلى أن بوادر القرار الإيجابية على القطاع تمثلت في إبرام أول شحنة تصديرة لإحدى الدول العربية.

وأوضح "واصف"، أنه جاري عرض التعديل التشريعي الخاص بإلغاء رسم التثمين على البرلمان لإقراره رسميًا خلال الشهور القادمة، مؤكد إن إزالته يظهر حرص الحكومة على تقديم كافة الدعم لصناعة الذهب والمجوهرات، بعدما أثبتت تلك الصناعة قدرتها على أن تكون أحد روافد العملة الصعبة للبلاد، خاصة في ظل ارتفاع الطلب عالميا على الذهب كملاذ آمن للاستثمار.

وتابع "واصف"، أن الشعبه ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تقديم كافة الدعم لمصنعي الذهب لتطوير صناعة المشغولات الذهبية، و الارتقاء بالتصميمات الخاصة بهم بما يتماشى مع الأسواق العالمية بعد الدعم الذي قدمته الدولة بإزالة رسم التثمين، مشيرا إلى أن المشغولات الذهبية المصرية لديه فرص تصديرية واعدة بالاسواق العربية والاوربية، ومن المتوقع أن تحقق للدولة إيرادات سنوية تقدر بنحو 4 مليار دولار في خلال فتره قصيره .

وألمح "واصف" أنه بالتزامن مع إزالة رسم التثمين، عقدت الشعبه في اجتماعات دوريه مع المسئوليين من الدوله لتحقيق أكبر استفادة من من قرار الغاء رسم التثمين، في رفع عائدات تصدير الذهب في أسرع وقت ممكن لوضع مصر في المكانه التي تليق بها في صناعه المعادن الثمينه و المجوهرات و كان أخر هذه الاجتماعات مع السيد اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحه دمغ المصوغات و الموازين تم استعراض فيه سبل الهيئة في النهوض بالصناعة وتحقيق الانضباط في الاسواق و تنشيط عمليات التصدير .