القاهرة - سامية سيد - أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان خلال عام 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 1.6 مليون نسمة زيادة فى عدد سكان مصر خلال عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع