شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 27-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 27-12-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.94 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 952.773 مليار جنيه.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، بي أي دي-البدر للاستثمار.

البورصة تخسر 1.94 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.94 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 952.773 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 489.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.5 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.77%، والعرب على 4.69%، واستحوذت المؤسسات على 22.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.6 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، 42.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 25.5 مليون جنيه، 32.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 14485 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2578 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 17577 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 5961 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2761 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 4087 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3542 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1277 نقطة.

وصعدت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 55 شركة، ولم تتغير مستويات 82 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة مستشفى كليوباترا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 604.8 ألف سهم، 25 ألف سهم، 800 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 2000 سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 15 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وأكتوبر فارما، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، عدد 351 ألف سهم، 366.8 ألف سهم، 440.6 ألف سهم، 3831 سهم، 243 ألف سهم، 4628 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 51500 سهم.

أسهم خزينة

أعلنت شركات رواد السياحة-رواد، والكابلات الكهربائية المصرية، والمتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى عدد 54 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، والثانية 1.6 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.17%، والثالثة 175.6 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.32%.