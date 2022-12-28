شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 27-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 27-12-2022.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، بي أي دي-البدر للاستثمار.

البورصة تخسر 1.94 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.94 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 952.773 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 489.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.5 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.77%، والعرب على 4.69%، واستحوذت المؤسسات على 22.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.6 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، 42.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 25.5 مليون جنيه، 32.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 14485 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2578 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 17577 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 5961 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2761 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 4087 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3542 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1277 نقطة.

وصعدت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 55 شركة، ولم تتغير مستويات 82 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر 2 بسعر إغلاق 6.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.61%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 54.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.67%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 3.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.60%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 4 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.10%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 29.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.98%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 1.867 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 21.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.44%.

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 1.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.40%.

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 14.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.09%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 3.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.06%.