أول رد رسمي من شركة «أوبو» على أنباء خروجها من السوق المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

حسمت شركة "أوبو" الجدل بشأن الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي حول نية الشركة الخروج من السوق المصرية.

وأصدرت الشركة بياناً رسمياً، نشرته عبر صفحتها وحساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أكدت خلاله أن كل أنشطة الشركة وأعمالها في مصر تسير بشكل طبيعي واعتيادي، حيث تعتبر السوق المصرية أحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة وأن لديها ثقة كبيرة في الإمكانيات الكبيرة المتوافرة فيه.

وأضافت الشركة أنها "تلتزم على الدوام بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لقطاع واسع من عملائها في مصر بعد تحقيق العديد من النجاحات خلال الأعوام السابقة، وتخطط أوبو للاستمرار في استراتيجيتها الطموحة في مصر خلال الفترة القادمة."

وأشارت "أوبو" إلى أنها ستواصل البحث عن المزيد من فرص العمل مع الشركاء المحليين، وتستمر أوبو في التزامها بتلبية متطلبات المستخدمين المصريين وستسعى دائما لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة في السوق المصري. هذا وسوف تتخذ الشركة كل الخطوات اللازمة للتحقق من مصدر هذه الشائعات لحماية حقوق ملكية العلامة التجارية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية قد تداولت خلال الأيام الماضية أن شركة "أوبو" قامت بتسريح العمال وغلق بعض فروع الشركة نظرًا لأنها تنوي الخروج من السوق المصرية خلال الفترة الجارية.