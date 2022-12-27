شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج بختام جلسة الثلاثاء باستثناء هبوط مؤشر قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، باستثناء هبوط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.19% خاسرًا 20.61 نقطة ليغلق عند مستوى 10763.99 نقطة.

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.28% رابحًا 130.62 نقطة ليغلق عند مستوى 10359.26 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.56% رابحًا 294.29 نقطة ليغلق عند مستوى 19182.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 104.4 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.87%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.70%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.43%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.29%، فيما تراجعت قطاعات تجزئة السلع الكمالية، وتجزئة الأغذية، والإعلام الترفيه بنسبة 0.47%، 0.04%، 0.03%، على التوالي.

وقفز 151 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ولاء" بنسبة 8.42%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 5.77%، ثم سهم "تنمية" بنسبة 5.62%، وتراجع 49 سهمًا على رأسها سهم "السيف غاليري" بنسبة 14.78%، ثم سهم "التطويرية الغذائية" بنسبة 2.55%، ثم سهم "دله الصحية" بنسبة 2.46%، فيما تصدر سهم "السيف غاليري" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 677.1 مليون سعودي.

بورصة البحرين

وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.01% رابحًا 18.83 نقطة ليغلق عند مستوى 1876.9 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 555.6 ألف دينار بحريني.

وارتفع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 367.53% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 8.08%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 3.77% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 2.03%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 13.87% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.65%، وهبط سهم بنك السلام بنسبة 0.98%.

بورصة أبو ظبي

وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.023% رابحًا 2.39 نقطة ليغلق عند مستوى 10247.76 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.554 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 166.3 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 9600 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 1.25%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.54%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.52%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع المرافق بنسبة 1.15%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%.

وارتفع 29 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبيكس للاستثمار" بنسبة 5.18%، ثم سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 3.41%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 2.93%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 8.96%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 2.91%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 2.86%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 252.1 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.72% رابحًا 52.40 نقطة ليغلق عند مستوى 7280.47 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.85% رابحًا 68.40 نقطة ليغلق عند مستوى 8096.87 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% رابحًا 12.35 نقطة ليغلق عند مستوى 5603.99 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.41% رابحًا 23.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5732.27 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 123.6 مليون سهم بقيمة 28.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6817 صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 3.92%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.13%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.8%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.36%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية، والطاقة بنسبة 0.2%، 0.19%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاعي المواد الأساسية، والتأمين بنسبة 0.46%، 0.1%، على التوالي.

بورصة دبي

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.64% رابحًا 21.32 نقطة ليغلق عند مستوى 3347.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 86.3 مليون سهم محققة ما قيمته 158.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3320 صفقة لعدد 37 سهمًا.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.32%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.92%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.89%، فيما تراجع قطاعي المرافق العامة، والعقارات بنسبة 0.2%، 0.02%، على التوالي.

وزاد 18 سهمًا على رأسها شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.35%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 2.32%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها شركة دار التكافل بنسبة 7.24%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.40%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.1 مليون ورقة بقيمة 36.3 مليون درهم.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.19% خاسرًا 20.61 نقطة ليغلق عند مستوى 10763.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 80.4 مليون سهم بقيمة 304.6 مليون ريال عبر تنفيذ 11046 صفقة، وتراجع 32 سهمًا، وارتفع 13 سهمًا، واستقر سهم وحيد.

وهبط ببورصة قطر قطاعي العقارات، والصناعات بنسبة 1.41%، 0.77%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.06%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.93%، يليه قطاعات التأمين، والبضائع والخدمات الاستهلاكية، والاتصالات بنسبة 0.28%، 0.27%، 0.25%، على التوالي.