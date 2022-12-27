شكرا لقرائتكم خبر عن الملا: تطوير منظومة العمل البترولى وتعظيم الموارد لتحقيق قيمة مضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء هيئة البترول والشركات القابضة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومساعد الوزير للشئون القانونية ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة ومسئولى الشئون الإدارية بهيئة البترول والشركات القابضة.

وخلال اللقاء استعرض الملا التحديات التى يمر بها قطاع البترول وتأثير المتغيرات العالمية على مسيرة العمل، لافتاً إلى أن هناك فرص جيدة لتحسين ظروف التشغيل واقتصادياته ، كما تم خلال اللقاء مراجعة نتائج أعمال شركات قطاع البترول وتقييم الأداء ، والإثابة للعاملين من بدلات وحوافز إنتاجية لحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل بإخلاص للمحافظة على معدلات الأداء وزيادته والعمل على تقليل الانفاق وترشيد الاستهلاك ، مؤكداً على أهمية الاستمرار فى أعمال تطوير منظومة العمل البترولى وتعظيم موارد قطاع البترول واستغلال الإمكانيات المتاحة لتحقيق قيمة مضافة لاستمرار القطاع فى دعم الاقتصاد القومى فى ظل التحديات الراهنة.

وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام فى 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

وأوضح الملا أن المزايدة التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " لعام 2022 تأتى امتداداً لاستراتيجية عمل الوزارة التى بدأتها عام 2016 لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول فى المناطق الواعدة وفى مقدمتها البحر المتوسط استثماراً لما تمتلكه من احتمالات مهمة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية توفر فرصاً لجذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر علاوة على تشجيع الشركات العاملة على زيادة استثماراتها والتوسع في مناطق عملها ، وأشار إلى أن تلك الجهود تخدم توجه الدولة المصرية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لمواردها من الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط فى ظل السعى المكثف من دول المتوسط لتكثيف أعمال البحث من اجل تحقيق الاكتشافات الغازية وزيادة الإنتاج لما يمثله الغاز الطبيعى من أهمية متزايدة بمزيج الطاقة العالمى فى الوقت الحالى .