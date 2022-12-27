شكرا لقرائتكم خبر عن المواصفات والجودة: إصدار 10 آلاف مواصفة قياسية لعدة قطاعات إنتاجية والان مع تفاصيل الخبر
وقال إن الهيئة تعد المرجع القومي المعتمد والجهة الرسمية الوحيدة في مصر المنوط بها القيام بكافة أنشطة إعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية
وأشار إلى أن انشطة الهيئة المختلفة تتضمن مجالات توكيد الجودة وتقييم المطابقة للمنتجات والاختبارات والمعايرات الصناعية بهدف رفع جودة المنتجات المصرية بما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية والمحلية بالاضافة إلى تمثيل الدولة في المنظمات الدولية والاقليمية في مجالات المواصفات والجودة والمعايرات والاختبارات.
ولفت إلى أن أهم أنشطة الهيئة تتضمن أصدار المواصفات القياسية وإجراء المعايرات الصناعية والاختبارات المعملية بالاضافة إلى تسجيل المنشأت الحاصلة على شهادات نظم الإدارة المختلفة ومنح علامة الجودة وشهادات المطابقة وعلامة حلال فضلاً عن تقديم الاستشارات الفنية والبرامج التدريبية
وقال إن الهيئة تقوم بتحديث المواصفات كل 5 سنوات، لافتا إلى أن عمل الهيئة لايتسم بالطابع النظرى بل إن هناك مرونة فى اداء العمل وذلك من خلال تحديث المواصفات بما يتناسب مع المستجدات ووفقا لاحتياجات المصنعين.
وأضاف صوفي أن مصر تعد عضو في المنظمة الافريقية للتقييس "أرسو" وكذلك الايزو والمعهد الاسلامي للمواصفات فضلا عن شراكة مع المواصفات الأوروبية، ويمكن اتاحة ذلك لكافة المصانع والتي قد يتطلبها في مواصفات ليس لها مرجعبة.
وأوضح أنه يمكن أن تكون هناك صناعات جديدة ليس لها مواصفات وبالتالى تعمل الهيئة على احداث مواصفات لها، لافتا إلى أنه من الممكن أن تكون هناك أفكارا صناعية جديدة تستلزم إيجاد مواصفات لها، مضيفاً أن هناك تواصل مع اتحاد الصناعات وغرفة الصناعية وبالأخص غرفة الصناعات الهندسية بهدف التواصل والتعريف بما هو جديد من مواصفات قياسية وما يحتاجه المصنعون من الهيئة لتطبيق المواصفات القياسية بالشكل الأمثل ومواجهة أي تحديات في تطبيق المواصفات.