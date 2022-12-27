شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعلن عقد جلسات تجريبية على نسخة جديدة من نظام التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت البورصة المصرية، عقد جلسات تجريبية على نسخة جديدة من نظام التداول، يومي الأربعاء والخميس الموافقين 4، و5 يناير المقبل، وذلك من الساعة الثالثة وحتى الساعة الرابعة والنصف بقاعة التداول بمقر البورصة المصرية.

وتتضمن التعديلات التالية: أولاً: تعديلات حساب سعر الإقفال اللحظي MVWA؛ لحساب سعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول يشترط أن يكون الحد الأدنى لقيمة التنفيذات هو 300,000 جنيه للسوق الرئيسي/150,000 جنيه لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال جلسة التداول ويكون سعر الإقفال اللحظي هو المتوسط المتحرك لقيم العملية/العمليات المنفذة مرجحة بالكميات لأخر عملية/عمليات تحقق هذا الشرط بالجلسة.

وفي حالة عدم تحقيق شرط الحد الأدنى لقيمة التنفيذات خلال جلسة التداول يكون السعر المرجعي للورقة المالية هو سعر الإقفال اللحظي.

ثانياً: تعديلات سعر الإقفال اليومي، تم إضافة شرط لكي يتم اعتماد السعر المحسوب خلال جلسة مزاد سعر الإقفال (Close Auction) كسعر إقفال يومي للورقة المالية، ويشار إليه بالشرط (Y±) وهو نسبة محددة لا يتخطاها سعر الإقفال اليومي Close price محسوبة من آخر سعر إقفال لحظي MVWAP.

وبالتالي يكون سعر الإقفال اليومي كما يلي:السعر المحسوب خلال جلسة مزاد سعر الإقفال بشرط عدم تخطي النسبة المحددة (Y±) أو أخر سعر إقفال لحظي MVWAP محسوب خلال جلسة التداول، أو السعر المرجعي Reference Price للورقة المالية في حالة عدم وجود سعر إقفال لحظي.