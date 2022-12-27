شكرا لقرائتكم خبر عن "ايجاس" تعقد اجتماعا لتنفيذ استراتيجية مواجهة الهجمات السيبرانية لقطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت إدارة الأمن السيبراني بنظم المعلومات والاتصالات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اجتماع مديري نظم المعلومات بالشركات التابعة وشركه CY shield المسئولة عن تقديم خدمات تأمين المعلومات للتصدي لمختلف الهجمات الإلكترونية تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وذلك في إطار الحرص المستمر من وزارة البترول والثروة المعدنية على قياس مدى الجاهزية والاستجابة لمواجهة الهجمات السيبرانية والتي تستهدف القطاع حاليا.

ويأتي هذا الاجتماع لمحاكاة العديد من سيناريوهات الهجمات السيبرانية لتعزيز التواصل والمشاركة في قياس مدى الاستجابة والجاهزية لمواجهة الحوادث السيبرانية على مستوى شركات قطاع البترول وكيفية حلها وأساليب مبتكرة للتعافي منها، كما تم وضع framework تلتزم به جميع الشركات كخطة لتآمين المعلومات مع وضع جدول زمني لتنفيذه بحسب طبيعة كل شركة من الشركات التابعة.

ويأتى ذلك في ظل تطوير وصقل إمكانيات القطاع في مجال الأمن السيبراني عبر تطوير كوادر عاملة مهنية في القطاعات الحيوية بالدولة، من خلال التعاون وتداول المعلومات للقدرة علي اتخاذ القرارات في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات اللازمة له.

يذكر أن اليوم أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام فى 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

وأوضح الملا أن المزايدة التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " لعام 2022 تأتى امتداداً لاستراتيجية عمل الوزارة التى بدأتها عام 2016 لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول فى المناطق الواعدة وفى مقدمتها البحر المتوسط استثماراً لما تمتلكه من احتمالات مهمة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية توفر فرصاً لجذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر علاوة على تشجيع الشركات العاملة على زيادة استثماراتها والتوسع في مناطق عملها ، و أشار إلى أن تلك الجهود تخدم توجه الدولة المصرية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لمواردها من الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط فى ظل السعى المكثف من دول المتوسط لتكثيف أعمال البحث من اجل تحقيق الاكتشافات الغازية وزيادة الإنتاج لما يمثله الغاز الطبيعى من أهمية متزايدة بمزيج الطاقة العالمى فى الوقت الحالى .

وأشار الوزير إلى أن المزايدة هي الثالثة التي يتم طرحها باستخدام أحدث الأساليب الرقمية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج ( EUG) ) والتى أطلقتها الوزارة مطلع عام 2021 فى إطار تبنيها نهجاً جديداً يستهدف تطوير جميع أنشطتها في مجال جذب الاستثمارات لمشروعات البحث والاستكشاف من خلال تطبيق أحدث الوسائل والتقنيات العالمية فى طرح المزايدات للمستثمرين والشركات العالمية ، وتيسير الإجراءات ورقمنتها دعماً لسرعة اتخاذ قرار الاستثمار ، حيث توفر البوابة وصولاً رقمياً وسريعاً للمعلومات الأساسية الخاصة بالمزايدة المطروحة ومناطقها والبيانات الفنية لكل منطقة والمسح السيزمى وبيانات الآبار بالإضافة إلى البنود والشروط الأساسية ونموذج الاتفاقية وإجراءات المشاركة فى المزايدة.