شكرا لقرائتكم خبر عن 12.6 % زيادة فى عدد النسخ الموزعة للصحف عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ عدد الصحف التى صدرت 61 صحيفة عام 2021، مقابل 59 صحيفة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 3.4٪، وبلغ عدد النسخ الموزعة للصحف داخلياً وخارجياً 224 مليون نسخة عام 2021، مقابل 199 مليون نسخة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 12.6٪.
وبلغ عدد الكتب والكتيبات المؤلفة والمترجمة التى تم طبعها 1884 عام 2021، مقابل 1827 عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 3.1٪، وبلغ عدد دور الكتب والمكتبات العامة والمتخصصة ومكتبات الجامعات والمعاهد 1403 مكتبة عام 2021، مقابل 1353مكتبة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 3.7٪.
وسجل عدد القاعات بدور عرض الأفلام السينمائية 250 قاعة عام 2021، مقابل 243 قاعة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 2.9٪، وبلغ عدد المسارح 41 مسرحاً عام 2021 مقابل 40 مسرحاً عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 2.5٪، وبلغ عدد الفرق المسرحية الوطنية 73 فرقة عام 2021، مقابل 72 فرقة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 1.4٪.
وسجل عدد المحميات الطبيعية 31 محمية طبيعية عام 2021 وهو نفس العام السابق، وبلغ عدد المعارض الزراعية والصناعية التي أقامتها مصر بالــــداخل وشــاركت فيها بالخارج 26 معرضاً عام 2021 .