شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب تعلن تصدير أول شحنة مجوهرات للأسواق السعودية معفاة من رسم التثمين والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح جيد أن شحنة المشغولات الذهبية التي سيتم تصديرها هي من عيار21 وسيتم تصديرها للأسواق السعودية وكان قد تم الاتفاق علي تصديرها خلال فعاليات المعرض الدولي للذهب والمجوهرات " نبيو " في نسخته الثانية و الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع وزارات التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والذي عقد مطلع الشهر الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء .
وأوضح جيد أن هناك تكامل مستمر بين جهود القطاع الخاص و القطاع الحكومي لتشجيع تصدير المشغولات الذهبية , كما هناك تشاورا مستمرا حول العديد من المبادرات لدعم تلك الصناعة ودعم الورش و المصانع الصغيرة لتطوير منتجاتها وتسهيل تداول المشغولات الذهبية بالأسواق المحلية , مضيفا أن الشعبة بصدد اطلاق مبادرة جديدة سيكون لها أثرا مباشرا علي أسعار المشغولات الذهبية بالأسواق المحلية كما ستخفف من ضغط الطلب المتزايد محليا علي السبائك .
وأشار ميلاد الي أن ارتفاع أسعار الذهب الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الأشهر الماضية كان نتيجة استمرار تزايد الطلب علي السبائك كملاذ أمن للاستثمار خاصة في ظل موجات التضخم و الأزمات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية ، مع محدودية حجم المعروض بالأسواق ، مؤكدا أن المبادرة التي سيطلقها اتحاد الغرف التجارية سيوجه شريحة عريضة من المستثمرين لشراء المشغولات الذهبية بدلا من السبائك بما سيحقق توازنا نسبيا في نوعية الطلب مع المنتجات المختلفة المعروضة وسيحقق تراجعا عاما في الأسعار .