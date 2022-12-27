شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل التراجع وعيار 21 يسجل 1560 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء بقيمة 15 جنيها للجرام إلي مستويات دون 1560 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا، لأول مرة منذ مطلع ديسمبر الجاري، وذلك وسط تفاؤل اقتصادي كبير عقب الإعلان عن تسهيلات في الافراج عن السلع وتراجع كبير في سعر الدولار في السوق الموازي بجانب زيادة معروض الذهب في الأسواق بسبب توقف المضاربة.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1337 جنيها.

عيار 21 سجل 1560 جنيها.

وعيار 24 سجل 1783 جنيها.

والجنيه الذهب 12480 جنيها.

وتراجعت أسعار الذهب بقيمة 15 جنيها قبل لحظات وذلك مع زيادة كبيرة في معروض الذهب بالأسواق وانخفاض الطلب بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع أسعار الفائدة 3%.

ويشهد سوق الذهب الآن معروضا كبيرا من الذهب وسط إحجام عن الشراء بسبب زيادة أسعار الفائدة على الجنيه، الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة في حدوث هبوط في سعر الذهب على مدار الأيام الأربعة الماضية لتصل إجمالي قيمة تراجع سعر الذهب أكثر من 175 جنيها، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 1750 جنيها للجرام إلي 1560 جنيها للجرام وسط توقعات من متابعي سوق الذهب بمزيد من الهبوط في الساعات المقبلة بالتزامن مع استمرار توافر معروض اكبر من الذهب.