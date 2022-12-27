شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع لـ"بصيرة": 43% من المصريين شاهدوا مباريات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
وأظهرت النتائج أن نسبة 10% فقط من المصريين شاهدوا مباريات كأس العالم بانتظام و33% شاهدوها بصورة غير منتظمة و58% لم يشاهدوها على الإطلاق.
وأوضحت النتائج، أن الذكور أكثر متابعة لكأس العالم من الإناث إذ بلغت نسبة الذكور الذين تابعوا المباريات بصورة منتظمة أو غير منتظمة 61% مقابل 23% بين الإناث، كما ترتفع نسبة من شاهدوا مباريات كأس العالم سواء بصورة منتظمة أو غير منتظمة بين الشباب من 18-29 سنة لتصل نسبتهم إلى 46% مقارنةً بحوالي 38% بين من يبلغون 30 إلى 49 سنة و45% بين من يبلغون 50 سنة أو أكثر.
ويعد الحاصلون على تعليم الجامعي هم الأكثر مشاهدة لمباريات كأس العالم، حيث تبلغ نسبة من شاهدوا مباريات كأس العالم سواء بصورة منتظمة أو غير منتظمة بينهم 68% مقارنةً بحوالي 50% بين الحاصلين على تعليم متوسط أو فوق متوسط و28% بين الحاصلين على تعليم اقل من متوسط.
وشاهد 55% ممن تابعوا كأس العالم المباريات في بيوتهم بينما 7% شاهدوها في بيوت أحد الأصدقاء أو الأقارب و31% شاهدوها في كافيتريا أو قهوة، و7% شاهدوها في أماكن أخرى كمكان العمل وغيره. ويلاحظ أن نسبة من شاهدوا المباريات في كافيتريا أو قهوة شهدت انخفاض بين عامي 2018 و2022 حيث كانت نسبتهم 39% في عام 2018.
وأوضحت النتائج أن 53% من متابعي المباريات يشاهدونها على قناة بي إن سبورتس beIN Sports و9% يشاهدونها على قنوات الكأس و8% ذكروا قنوات أخرى بينما 30% لم يستطيعوا تحديد اسم القناة.