شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب الآن فى مصر.. وعيار 21 يسجل 1575 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية انخفاض بحوالي 175 جنيها في جميع الأعيرة المتداولة بالسوق، إذ هبط الذهب من 1750 إلي 1575 جنيها للجرام مع توقف المضاربة على الذهب.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 سجل 1350 جنيها.
عيار 21 سجل 1575 جنيها.
وعيار 24 سجل 1800 جنيه.
الجنيه الذهب 12600 جنيه.
وتراجعت أسعار الذهب بقيمة 25 جنيها قبل لحظات وذلك مع زيادة كبيرة في معروض الذهب بالأسواق وانخفاض الطلب بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع أسعار الفائدة 3% حيث شهدت أسعار الذهب في التعاملات هبوط بحوالي 42 جنيها للجرام على اكثر من مرة.
ويشهد سوق الذهب الآن معروضا كبيرا من الذهب وسط إحجام عن الشراء بسبب زيادة أسعار الفائدة على الجنيه، الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة في حدوث هبوط في سعر الذهب على مدار الأيام الأربعة الماضية لتصل إجمالي قيمة تراجع سعر الذهب 175 جنيه.