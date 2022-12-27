شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للمياه" و"الوكالة الألمانية" تُطلقان مسابقة "أبطال المياه" لترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى نيابة عن الحكومة الألمانية GIZ، مسابقة إلكترونية تفاعلية، وأغنية "أبطال المياه" عن ترشيد استهلاك المياه، عبر صفحة الفيسبوك "كل نقطة بتفرق"(https://fb.watch/hEcQYgV15W/?mibextid=RUbZ1f).

وتهدف المسابقة لنشر السلوكيات الصحيحة والمُثلى فى التعامل مع المياه، من خلال أغنية يقدمها شخصية بطل خارق يدعى "سوبر كيميت"، ويوجه من خلال كلمات وحركات الأغنية رسائل الحفاظ على المياه والبيئة.

جدير بالذكر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، استحدثت على مدار الأعوام الماضية، العديد من الأنشطة التفاعلية، ذات الطابع العصري، التى تعتمد على المحاكاة لتغيير ثقافة الأطفال، وترسيخ مفاهيم الحفاظ على المياه والبيئة، وذلك بالشراكة مع الجهات المانحة كالوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، ويعد «سوبر كيميت» أحد الأنشطة والألعاب التفاعلية التي يتم تنفيذها ميدانياً مع طلاب المدارس، وروادي النوادي، ومراكز الشباب، في مختلف المحافظات، وتدور حول مغامرات «سوبر كيميت» وأبطال المياه والبيئة، ودورهم فى إنقاذ الكوكب من مخاطر التلوث وإهدار المياه.