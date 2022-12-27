شكرا لقرائتكم خبر عن التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات.. الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، أنه سيتم التوسع فى زراعات الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات الموسم الجديد، لا سيما بعد تحقيق إنتاجية جيدة جدا الموسم الحالى بتحقيق 9.73 قنطار للفدان الواحد من الأقطان القصيرة، والتى تم زراعتها على مساحة 1250 فدان .

أضافت المصادر لـ"الخليج 365" أنه سيتم زراعة مساحات تتراوح من 5 آلاف لـ10 آلاف فدان الموسم الجديد، بالتنسيق بين وزارت قطاع الأعمال العام والزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث يجرى التنسيق حاليا بين مختلف الجهات ؛لتجهيز البذور والمعدات والآلات اللازمة للزراعة ،ومتابعة حالة الأرض .

أوضحت المصادر أن اللجنة المشكلة ستدرس ملف الزراعة خلال الموسم الجارى لتلافى أى أخطاء ومع الاستفادة من نتائج التجربة فى تحقيق إنتاجية أفضل الموسم المقبل ؛مما يتطلب توفير آلات ومعدات زراعية حديثة للجنى الآلى، بحيث يتم تلافى فقد كميات من الأقطان وإتمام الحصاد فى موعده ؛منعا لوجود بواقى من الأقطان كفيلة برفع الإنتاجية ل 12 قنطار للفدان وعدم اللجوء بشكل كبير للحصاد اليدوى الذى يكلف 3 أو 4 اضعاف الحصاد الالى .

وبحسب المصادر فإن إجمالى كميات القطن قصير التيلة، التى تم انتاجها بلغت نحو 12500 قنطار قطن، تبلغ قيمتها نحو 85 مليون جنيه فى حالة بلوغ سعر القنطار قصير التيلة لـ8 آلاف جنيه؛ نظرا لارتفاع سعر القطن قصير التيلة المستورد وتحقق التجربة أرباحا تبلغ نحو 25 مليون جنيه على الرغم من ارتفاع التكاليف.

يشار إلى أن زراعة 100 ألف فدان من الأقطان القصيرة كفيل بتوفير واردات تصل لنحو 2 مليار دولار سنويا.