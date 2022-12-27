شكرا لقرائتكم خبر عن 58.6 مليون طن صادرات الغاز المسال من أستراليا خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتابع التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "،أن ذلك بفضل معاودة تشغيل محطة الإسالة العائمة perlude LNG مطلع شهر أبريل 2022 التي كانت متوقفة منذ بداية العام لأعمال الصيانة، بينما تراجعت الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2022 إلى 19.6 مليون طن مقابل 20.5 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021 بنسبة تراجع على أساس سنوي 4.4 .

وأضاف التقرير ،الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك"أن ذلك بسبب أعمال الصيانة في خطي إسالة الغاز في محطة Ichtys LNG التي جرى تنفيذها خلال شهري يوليو وأغسطس 2022 ، علاوة على توقف المحطة العائمة hell Prelude LNG مرة أخرى ولكن بسبب اضراب العاملين في المجال البحري، الأمر الذي أدى إلى توقف عمليات شحن الغاز الطبيعي المسال على الناقلات من المحطة لأكثر من شهرين قبل أن يستأنف العمل بها أواخر شهر سبتمبر 2022.

وأشار التقرير، أنه وإجمالا، فقد بلغ إجمالي صادرات أستراليا خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022 حوالي 58.6 مليون طن، وذلك مقابل 58.3 مليون طن خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو متواضعة بلغت على أساس سنوي 0.5%.

وبلغ إجمالى صادرات الغاز الطبيعى المسال فى السوق العالمي خلال الربع الثاني من عام 2022 حوالي 98.2 مليون طن، وهو أعلى من صادرات الربع المماثل له من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي 5.4% بينما بلغ إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث 2022 حوالي 96.9 مليون طن، وهو أعلى أيضاً من صادرات الربع المماثل له من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي 8.1%، وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين للربع الثانى والثالث2022، يعكس هذا النمو المستمر في الصادرات، تعافي السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال والدور المحوري له في تلبية نمو الطلب العالمي على الطاقة.