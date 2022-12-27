شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة كوم أمبو للطاقة المتجددة بقيمة 136.3 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة كوم أمبو للطاقة المتجددة بحجم تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 136.3 مليون جنيه خلال جلسة تداول أمس الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ الصفقة على شركة الوجه القبلي للطاقة الشمسية بحجم تداول 11.5 مليون سهم بقيمة 115.1 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 245.2 مليون سهم بقيمة 598.7 مليون جنيه لعدد 69 عملية.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 13.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 954.713 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 379.6 مليون ورقة مالية بقيمة 978.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 47.5 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.75%، والعرب على 4.97%، واستحوذت المؤسسات على 18.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 48.8 مليون جنيه، 43.8 ألف جنيه، 818.4 ألف جنيه، 4.9 مليون جنيه، 25.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 28.8 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 14560 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 2578 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 17624 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 5990 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2749 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 4075 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1278 نقطة.