شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة غير مسبوقة.. 58.6 دولار سعر الغاز بأوروبا فى الربع الثالث من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الارتفاعات غير المسبوقة والتاريخية لأسعار الغاز الطبيعي التي شهدها الربع الأول من عام 2022 فور انطلاق الأزمة الروسية الأوكرانية أواخر شهر فبراير، استمرت الأسعار في التحليق عند مستويات مرتفعة في كل من السوق الآسيوي والسوق الأوروبي، بل ووصلت إلى مستويات قياسية جديدة بسبب جملة من العوامل، كان في مقدمتها الإجراءات التي اتخذتها شركة غازبروم الروسية لإيقاف خط نوردستريم - 1، والتي أثرت على صادرات الغاز من روسيا إلى الأسواق الأوروبية وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

وأضاف التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بالمنظمة ، أنه في السوق الأوروبي، بلغ متوسط أسعار الغاز الطبيعي حسب مركز TTF في هولندا خلال الربع الثاني من عام 2022 نحو 30.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أقل بنحو 5% عن الربع السابق له الربع الأول من (2022 مع تراجع المخاوف بشأن تأثير تذبذب إمدادات الغاز من روسيا على السوق الأوروبي بسبب التدفق غير المسبوق لإمدادات الغاز الطبيعي المسال وبالأخص من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع التقرير، أن أسعار الغاز قفزت قفزة غير مسبوقة تاريخياً خلال الربع الثالث لتسجل 58.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بسبب قرار شركة جازبروم إيقاف خط نوردستريم - 1 لأعمال الصيانة لمدة عشرة أيام خلال الفترة 3-11-21 يوليو 2022 ، ثم ما تبعه من قرارات أخرى بدأت بتقليل تدفقات الغاز عبر الخط إلى 20% من طاقته الإسمية بسبب تعطل توربين ضخ الغاز في محطة Portovaya المغذية للخط، وانتهت بإيقاف الخط لأجل غير مسمى منذ نهاية شهر أغسطس 2022.