شركة «أوبو» تحسم الجدل بشأن تصفية أعمالها في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت شركة "أوبو مصر" حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول تصفية الشركة لأعمالها في مصر.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر بشركة "أوبو مصر" نفيه للأنباء المتداولة، موضحاً أن الشركة تقوم بعملية إعادة هيكلة ترتب عليها التخلي عن عدد قليل من الموظفين الإداريين في المبيعات والموارد البشرية مع حصولهم على جميع حقوقهم.

وأضاف المصدر أن بعض المسوّقين "البرموتر" أغلقوا بسبب عدم وجود بضاعة لتسويقها، بسبب عدم دخول أجهزة جديدة للسوق منذ فترة كبيرة.

ولفت المصدر إلى إطلاق الشركة لموديلات جديدة من أجهزة المحمول بالسوق المصري خلال شهر فبراير أو مارس 2023 على أقصى تقدير.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "القاهرة 24" أن شركة "أوبو مصر" تعتزم عودة موظفيها المفصولين للعمل من جديد بعد افتتاح مصنع لها للمرة الأولى في السوق المصري.

ونقل "القاهرة 24" عن مصدر مطلع قوله إن الشركة تعتزم إطلاق أول هواتفها في السوق المحلي بمصر مارس المقبل، خاصة وأن الشركة تمكنت من الوصول إلى مراحل متقدمة في الانتهاء من تجهيز المصنع، وبالتالي سيشهد معه عودة العمالة المفصولة لوضعها الطبيعي.

وأشار المصدر إلى أن قرار خفض العمالة خارج عن إرادة الشركة، كونه الحل الوحيد لوقف نزيف الخسائر، لافتًا إلى أن الشركة أنفقت خلال الفترة الأخيرة أموالا كثيرة في سداد الإيجارات لفروعها برغم تراجع إيراداتها وسداد مرتبات مرتفعة لموظفيها دون حصيلة تعود للشركة.

وتناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بإيقاف شركة "أوبو" لنشاطها في مصر وإغلاق مكاتبها.

وكانت الشركتان الصينيتان أوبو وريلمي لأجهزة المحمول قررتا إغلاق عدد من فروعيهما بأماكن متفرقة في مصر، واستغنتا عن عدد كبير من الموظفين خلال الفترة الأخيرة.