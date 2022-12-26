شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات ووحدات إدارية للبيع بمدينة المنصورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أنه تم طرح 20 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح ( من 15م2 : 28م2 ) ، و10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح ( من 34م2 : 50م2 ) بعمارات الإسكان الاجتماعي، ومخبز كائن بقطعة الأرض رقم 9 بمساحة 562.15م2 (مبنى – سور)، ومخبز آخر كائن بقطعة الأرض رقم 14 بمساحة 558.63 م2 (مبنى – سور)، بمركزي خدمات 4 و 6 بمنطقة 2350 فدانا بالمدينة، وذلك للبيع بجلستى مزاد علني يومي: الإثنين الموافق 30/1/2023، والأربعاء الموافق 29/3/2023.
ويأتي هذا الطرح في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة، وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات للمحال والصيدليتين والوحدات والمخبزين بمقري جهازى مدينتي المنصورة الجديدة وحدائق العاصمة، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزادات.