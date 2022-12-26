مع نهاية التعاملات.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك

الشارقة - اميمة ياسر -

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين، مقابل الجنيه المصري مع نهاية التعاملات في 10 بنوك مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

وفيما يلي أسعار الدولار اليوم، وفقاً لموقع "مصراوي":

البنك الأهلي المصري: 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.

بنك مصر: 24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.70 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 24.66 جنيه للشراء، و24.73 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.68 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 24.65 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.65 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.72 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

بنك البركة: 24.65 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 24.70 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.