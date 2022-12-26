شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل الهبوط.. وعيار 21 بـ1598 لأول مرة منذ شهر والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1370 جنيها.
عيار 21 سجل 1598 جنيها.
عيار 24 سجل 1829 جنيها.
الجنيه الذهب 12784 جنيها.
ويشهد سوق الذهب الآن معروض كبير من الذهب وسط احجام عن الشراء بسبب زيادة أسعار الفائدة على الجنيه، الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة في حدوث هبوط في سعر الذهب على مدار الأيام الأربعة الماضية لتصل إجمالي قيمة تراجع سعر الذهب 152 جنيها، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 1750 جنيها للجرام إلي 1598 جنيها للجرام وسط توقعات من متابعي سوق الذهب بمزيد من الهبوط في الساعات المقبلة بالتزامن مع استمرار توافر معروض اكبر من الذهب.
وشهد السوق في تعاملات اليوم الاثنين هبوطا بحوالي 42 جنيها للجرام، وذلك بسبب عوامل العرض والطلب عقب قرارات البنك المركزي برفع الفائدة، والتي كان لها آثار إيجابية على الأسواقؤ وحدثت حالة من الهدوء والاطمئنان وتوقفت المضاربة في الذهب.