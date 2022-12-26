شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل الهبوط.. وعيار 21 بـ1598 لأول مرة منذ شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 إلى مستويات دون 1600 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مسجلا 1598 جنيها للجرام، لأول مرة منذ مطلع ديسمبر الجاري، وذلك وسط تفاؤل اقتصادي كبير عقب الإعلان عن تسهيلات في الإفراج عن السلع وتراجع كبير في سعر الدولار في السوق الموازي بجانب زيادة معروض الذهب في الأسواق بسبب توقف المضاربة.

وتراجعت أسعار الذهب بقيمة 12 جنيها قبل لحظات وذلك مع زيادة كبيرة في معروض الذهب بالأسواق وانخفاض الطلب بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع أسعار الفائدة 3% حيث شهدت أسعار الذهب في التعاملات هبوط بحوالي 42 جنيها للجرام على اكثر من مرة.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1370 جنيها. أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1370 جنيها. عيار 21 سجل 1598 جنيها. عيار 24 سجل 1829 جنيها. الجنيه الذهب 12784 جنيها.

ويشهد سوق الذهب الآن معروض كبير من الذهب وسط احجام عن الشراء بسبب زيادة أسعار الفائدة على الجنيه، الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة في حدوث هبوط في سعر الذهب على مدار الأيام الأربعة الماضية لتصل إجمالي قيمة تراجع سعر الذهب 152 جنيها، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 1750 جنيها للجرام إلي 1598 جنيها للجرام وسط توقعات من متابعي سوق الذهب بمزيد من الهبوط في الساعات المقبلة بالتزامن مع استمرار توافر معروض اكبر من الذهب.

وشهد السوق في تعاملات اليوم الاثنين هبوطا بحوالي 42 جنيها للجرام، وذلك بسبب عوامل العرض والطلب عقب قرارات البنك المركزي برفع الفائدة، والتي كان لها آثار إيجابية على الأسواقؤ وحدثت حالة من الهدوء والاطمئنان وتوقفت المضاربة في الذهب.