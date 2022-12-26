شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض للمرة الثانية.. وعيار 21 يسجل 1610 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 تراجعها بقيمة 10 جنيهات وذلك مع زيادة كبيرة في معروض الذهب بالأسواق وانخفاض الطلب بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع أسعار الفائدة 3% حيث شهدت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية هبوطا بحوالي 30 جنيها للجرام على مرحلتين.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1338 جنيها. أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1338 جنيها. عيار 21 سجل 1610 جنيهات. وعيار 24 سجل 1840 جنيها. الجنيه الذهب 12880 جنيها.

ويشهد سوق الذهب الآن معروضا كبيرا من الذهب وسط إحجام عن الشراء بسبب زيادة أسعار الفائدة على الجنيه، الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة في حدوث هبوط في سعر الذهب على مدار الأيام الأربعة الماضية لتصل إجمالي قيمة تراجع سعر الذهب 140 جنيها، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 1750 جنيها للجرام إلي 1610 جنيهات للجرام وسط توقعات من متابعي سوق الذهب بمزيد من الهبوط في الساعات المقبلة بالتزامن مع استمرار توافر معروض اكبر من الذهب.

وشهد السوق في تعاملات اليوم الاثنين هبوطا حوالي 30 جنيها للجرام، وذلك بسبب عوامل العرض والطلب عقب قرارات البنك المركزي برفع الفائدة، والتي كان لها آثار إيجابية على الأسواقؤ وحدثت حالة من الهدوء والاطمئنان وتوقفت المضاربة في الذهب.