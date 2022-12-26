شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 26-12-2022 بالبنوك فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 26-12-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 26.13 جنيه للشراء، و26.25 للبيع.

بينما فى بنك الإسكندرية سجل 26.19 جنيه للشراء، و26.32 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 26.20 جنيه للشراء، و26.27 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى26.20 جنيه للشراء.

26.27 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى26.13 جنيه للشراء.

26.25 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر26.13 جنيه للشراء.

26.25 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية26.19 جنيه للشراء.

26.32 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة26.14 جنيه للشراء.

26.31 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib26.17 جنيه للشراء.

26.32 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى26.21 جنيه للشراء.

26.31 جنيه للبيع.