شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تنخفض 20 جنيها وعيار 21 يسجل 1620 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 تراجعها وذلك مع زيادة كبيرة في معروض الذهب بالأسواق وانخفاض الطلب بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع أسعار الفائدة 3%، حيث شهدت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية هبوط بحوالي 20 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1389 جنيها. عيار 21 سجل 1620 جنيها. عيار 24 سجل 1851 جنيها. الجنيه الذهب 12960 جنيها.

ويشهد سوق الذهب الآن معروضا كبيرا من الذهب وسط إحجام عن الشراء بسبب زيادة أسعار الفائدة على الجنيه، الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة في حدوث هبوط في سعر الذهب على مدار الأيام الأربعة الماضية لتصل إجمالي قيمة تراجع سعر الذهب 130 جنيها، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 1750 جنيها للجرام إلي 1620 جنيها للجرام وسط توقعات من متابعي سوق الذهب بمزيد من الهبوط في الساعات المقبلة بالتزامن مع استمرار توافر معروض اكبر من الذهب.

وشهد السوق في تعاملات اليوم الاثنين هبوط حوالي 20 جنيها للجرام، وذلك بسبب عوامل العرض والطلب عقب قرارات البنك المركزي برفع الفائدة، والتي كان لها آثار إيجابية على الأسواقؤ وحدثت حالة من الهدوء والاطمئنان وتوقفت المضاربة في الذهب.

وحققت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة ارتفاعا بنسبة 47% خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022، لتصل إلى 1,326 مليار دولار في مقابل 901 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 وفق ما أعلنه تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء