شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب توقع عقد مشروع طريق جديد بالكاميرون وافتتاح آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، أن الشركة وقعت عقد مشروع طريق جديد على أطراف مدينة ياوندى، لصالح وزارة الأشغال العمومية الكاميرونية، وهو بطول 81 كم، مضيفا أن المشروع الجديد (بوكل ليكيا) ينقسم إلى 3 مناطق بعروض تتراوح بين 7 إلى 18متر، ويشمل المشروع تنفيذ أعمال صناعية.

وأوضح رئيس المقاولون العرب، أن وزير الأشغال العمومية الكاميرونى افتتح مؤخرا طريق مونجونج سانجمليما، بطول 74 كم، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المنشأت الخدمية لسكان القرى التى يمر بها الطريق، مثل بعض الفصول الدراسية، وقاعات المناسبات، والطرق الداخلية لخدمة المزارعين، وكذلك آبار المياه، والمبانى الإدارية، وقد شهد الافتتاح العديد من المسئولين من دولة الكاميرون، ومسئولو شركة المقاولون العرب.

وأكد المهندس سيد فاروق أن المقاولون العرب تعمل فى دولة الكاميرون منذ عام 2006، نفذت خلال تلك المدة 21 مشروع، شملت مشروعات طرق فى مناطق مختلفة، وكذا إعادة تأهيل استاد ياوندى، وأضاف أن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ عدد من مشروعات الطرق بقيمة 100 مليون دولار.

واختتم المهندس سيد فاروق بأن المقاولون العرب تؤدى دورها فى تنفيذ المشروعات التنموية فى القارة الأفريقية، إنطلاقا من العلاقات و الروابط الوثيقة بين القيادة السياسية فى مصر وشقيقاتها بالقارة، وتلقى ترحيبا كبيرا نظرا لجودة الأعمال التى تنفذها وما تتمتع به من سمعة طيبة اكتسبتها منذ عقود وتحرص على الحفاظ عليها.