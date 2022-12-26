شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 14496 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 2548 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 17483 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 5974 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 2716 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 4025 نقطة.