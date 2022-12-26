شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الخضراوات فى الأسواق.. سعر الملوخية الخضراء من 6 إلى 10 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار الخضراوات في الأسواق، اليوم الاثنين، استقرار أغلب الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 3.5 إلى 5 جنيهات، والبطاطس 4 إلى 7.5 جنيه، والبصل 3 إلى 4.75 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 5.5 إلى 7 جنيهات، في حين تشهد الأسواق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه، والفاصوليا 5 إلى 7 جنيهات، والباذنجان البلدي 4.5 إلى 6.5 جنيه، والباذنجان الرومي 3 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض 3.5 و5 جنيهات، والفلفل الرومى 6 إلى 9 جنيهات، والفلفل الصوب 7 إلى 10 جنيهات، والفلفل الألوان 12 إلى 20 جنيها.

وفي سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 6 إلى 10 جنيهات، وبلغ الخيار 4 إلى 5 جنيهات للصوب، والخيار البلدي 3.5 إلى 4.5 جنيه، والبامية 16 إلى 20 جنيها، والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم، من 7 إلى 11 جنيها، واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر 2 إلى 4 جنيهات، والخس 6 إلى 10 جنيهات، والكابوتشي 5 إلى 8 جنيهات، والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.