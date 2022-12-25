شكرا لقرائتكم خبر 100 فرصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضحت البلدية أن الفرص تنوعت في الطرح الاستثماري، أبرزها إنشاء وتشغيل فرص في مجالات الترفيه تتجاوز 2 مليون م2، وفي المنتجات السياحية والحدائق وتشغيل مدرسة لتعليم ركوب الخيل، ومستوصف طبي، ومستوصف بيطري، ومركز خدمات سيارات، وصراف آلي، وشاشات إعلانية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استثمارية طرحتها أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية أم خنصر بمنطقة الحدود الشمالية خلال العام الميلادي المقبل 2023، عبر منصة «فرص».وأوضحت البلدية أن الفرص تنوعت في الطرح الاستثماري، أبرزها إنشاء وتشغيل فرص في مجالات الترفيه تتجاوز 2 مليون م2، وفي المنتجات السياحية والحدائق وتشغيل مدرسة لتعليم ركوب الخيل، ومستوصف طبي، ومستوصف بيطري، ومركز خدمات سيارات، وصراف آلي، وشاشات إعلانية.

كانت هذه تفاصيل خبر 100 فرصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.