شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية والبحرينية بجلسة الأحد.. وتراجع فى بورصتى الكويت وقطر والان مع تفاصيل الخبر
فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.64% خاسرًا 70.41 نقطة ليغلق عند مستوى 10918.43 نقطة.
بورصة السعودية
وصعدت 7 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.11%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.88%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاعي الرعاية الصحية، والاستثمار والتمويل بنسبة 0.35%، 0.33%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المرافق العامة بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.34%، ثم قطاعي الأدوية والسلع الرأسمالية بنسبة 1.19%، 1.15%، على التوالي، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.9%.
وقفز 81 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 7.33%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 5.07%، وتراجع 125 سهمًا على رأسها سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 6.40%، ثم سهم "سايكو" بنسبة 5.38%، ثم سهم "توبي" بنسبة 4.17%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 117 مليون سعودي.
بورصة البحرين
وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.4% رابحًا 7.4 نقطة ليغلق عند مستوى 1859.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 512.9 ألف سهم بقيمة 107.9 ألف دينار بحريني.
وارتفع ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 53.19% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 3.99%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 45.94% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.02%.
كما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 27.54% مدفوعًا بصعود أسهم المؤسسة العربية المصرفية، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت بنسبة 3.15%، 1.49%، 1.02%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 26.51% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.27%.
فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 23.12% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.06%، وهبط سهمي شركة استيراد الاستثمارية، ومجموعة البركة بنسبة 7.41%، 0.31%، على التوالي.
بورصة الكويت
فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.43% خاسرًا 31.21 نقطة ليغلق عند مستوى 7178.12 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.43% خاسرًا 34.72 نقطة ليغلق عند مستوى 7974.88 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.43% خاسرًا 24.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5547.76 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.82% خاسرًا 46.36 نقطة ليغلق عند مستوى 5628.88 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 88.5 مليون سهم بقيمة 19.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6007 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها العقار بنسبة 1.23%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.2%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.42%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاعات المواد الأساسية، والاتصالات، والتأمين بنسبة 0.11%، 0.1%، 0.09%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.12%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.85%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.95%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والمنافع بنسبة 0.66%، 0.55%، على التوالي.
بورصة قطر
ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.64% خاسرًا 70.41 نقطة ليغلق عند مستوى 10918.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 69.6 مليون سهم بقيمة 175.3 مليون ريال عبر تنفيذ 5908 صفقة، وتراجع 27 سهمًا، وارتفع 17 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.
وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.57%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.18%، وأخيرًا قطاعي البنوك والخدمات المالية، والتأمين بنسبة 0.17%، 0.12%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي العقارات، والصناعات بنسبة 0.59%، 0.13%، على التوالي.