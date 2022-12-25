أخبار الاقتصاد اليوم.. تحويلات البنوك مجانا وقرارات مهمة للبنك المركزى

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 25-12-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أبرزها قرارات مهمة أصدرها مجلس إدارة البنك المركزي المصرى، لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.

تحويلات البنوك مجانا.. قرارات مهمة للبنك المركزى دعما للخدمات المالية الرقمية

قرارات مهمة أصدرها مجلس إدارة البنك المركزي المصرى، لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمراراً لجهود دعم التحول الرقمي.

يمتد سريان القرارات التي تم إصدارها لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وتتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.

وتضمنت القرارات أيضًا إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية - التي تم إطلاقها في إبريل 2022 - من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة خلالها لتتجاوز قيمتها 45 مليار جنيه لأكثر من 8 مليون معاملة في أقل من 8 أشهر فقط من خلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الالكترونية، حيث وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 1,2 مليون عميل.

وفى ذات السياق، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.

أسعار الذهب تواصل التراجع فى تعاملات اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 فى مصر

تواصل أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 تراجعها وذلك مع زيادة كبيرة في معروض الذهب بالأسواق وانخفاض الطلب بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع أسعار الفائدة 3%، حيث شهدت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية هبوطا بحوالي 10 جنيهات للجرام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1404 جنيهات.

عيار 21 سجل 1640 جنيها.

وعيار 24 سجل 1876 جنيها.

الجنيه الذهب 13120 جنيها.

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 941.564 مليار جنيه.

وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ أسوان فى جولة تفقدية بشركة كيما للأسمدة

قام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بجولة تفقدية بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك في إطار الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة وموقف مشروعات التطوير.

واستمع المهندس محمود عصمت إلى شرح تفصيلي حول مراحل العملية الانتاجية بالمصنع الجديد "كيما 2" الذي تم افتتاحه العام الماضي، وتبلغ طاقته الإنتاجية 1575 طن / يوم من اليوريا المحببة وذلك باستخدام تكنولوجيا شركة stamicarbon، و1200طن/يوم من الأمونيا وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية يتم استخدام 900 طن/يوم لإنتاج 1575 طن / يوم يوريا، على أن يتم استخدام 300 طن/يوم في إنتاج نترات الأمونيوم بمصنع "كيما 1" فور الانتهاء من إعادة التأهيل.

عقد المهندس محمود عصمت اجتماعا مع مجلس إدارة شركة كيما، استعرض خلاله المؤشرات الخاصة بأداء الشركة من حجم ومعدلات الانتاج والمبيعات والايرادات والصادرات، وكذلك مناقشة المرحلة الثانية من التطوير التي تشمل مصنع "كيما 1" لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بالتوافق مع المعايير البيئية، ووجه الوزير باستخدام أحدث التكنولوجيات لخفض استهلاك الطاقة وتوفير المياه.