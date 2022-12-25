شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تنفى إلغاء عمليات شراء الأسهم وتحويلها لشهادات إيداع دولية والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ذلك ردًا على ما نشر حول إيقاف عمليات شراء الأسهم من البورصة المصرية وتحويلها لشهادات الإيداع الدولية المتداولة في بورصة لندن.
وأشارت إلى أن الجمعية العمومية غير العادية لكل من شركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، والبويات والصناعات الكيماوية – باكين، قد قررا في وقت سابق من الشهر الجاري إنهاء برنامج شهادات الإيداع الدولية؛ ليصبح إجمالي عدد الشركات التي لديها شهادات إيداع دولية 9 شركات فقط.
يذكر أن شهادات إيداع وهي أداة مالية قابلة للتداول في أسواق المال الدولية تقوم بإصدارها إحدى المؤسسات أو البنوك الدولية مثل بنك أوف نيويورك أو دويتش بنك بالدولار الأمريكي أو أي من العملات الأجنبية الأخرى المتداولة بالسوق الحرة مقابل الاحتفاظ بغطاء يقابلها من الأسهم المحلية، وذلك بناءً على اتفاق مع شركة مصدرة محلية.