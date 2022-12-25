شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل التراجع فى تعاملات اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 تراجعها وذلك مع زيادة كبيرة في معروض الذهب بالأسواق وانخفاض الطلب بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع أسعار الفائدة 3%، حيث شهدت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية هبوطا بحوالي 10 جنيهات للجرام.





أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 1404 جنيهات.

عيار 21 سجل 1640 جنيها.

وعيار 24 سجل 1876 جنيها.

الجنيه الذهب 13120 جنيها.

ويشهد سوق الذهب الآن معروض كبير من الذهب وسط احجام عن الشراء بسبب زيادة أسعار الفائدة على الجنيه، الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة في حدوث هبوط في سعر الذهب على مدار ال 72 ساعة الماضية لتصل إجمالي قيمة تراجع سعر الذهب 110 جنيهاا، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 1750 جنيها للجرام إلي 1640 جنيها للجرام وسط توقعات من متابعي سوق الذهب بمزيد من الهبوط في الساعات المقبلة بالتزامن مع استمرار توافر معروض اكبر من الذهب.

وشهد السوق في تعاملات اليوم الأحد هبوط حوالي 10جنيهات للجرام، وذلك بسبب عوامل العرض والطلب عقب قرارات البنك المركزي برفع الفائدة، والتي كان لها آثار إيجابية على الأسواق وحدثت حالة من الهدوء والاطمئنان وتوقفت المضاربة في الذهب.

وحققت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة ارتفاعا بنسبة 47% خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022، لتصل إلى 1,326 مليار دولار في مقابل 901 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 وفق ما أعلنه تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء.

وصدرت مصر ذهب وحلي وأحجار كريمة إلى 37 دولة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، وسيطرت كندا على 50,2% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بقيمة 666 مليون دولار في مقابل 500 مليون دولار بنمو 33%.

واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 49,5% من صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، بقيمة 656 مليون دولار في مقابل 291 مليون دولار بنمو 125%.

وارتفعت صادرات الذهب والاحجار الكريمة المصرية إلى تركيا لتبلغ 3 ملايين دولار خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2022” في مقابل مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 73%.