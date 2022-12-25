شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل التراجع فى تعاملات اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 1404 جنيهات.
عيار 21 سجل 1640 جنيها.
وعيار 24 سجل 1876 جنيها.
الجنيه الذهب 13120 جنيها.
وشهد السوق في تعاملات اليوم الأحد هبوط حوالي 10جنيهات للجرام، وذلك بسبب عوامل العرض والطلب عقب قرارات البنك المركزي برفع الفائدة، والتي كان لها آثار إيجابية على الأسواق وحدثت حالة من الهدوء والاطمئنان وتوقفت المضاربة في الذهب.
وحققت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة ارتفاعا بنسبة 47% خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022، لتصل إلى 1,326 مليار دولار في مقابل 901 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 وفق ما أعلنه تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء.
وصدرت مصر ذهب وحلي وأحجار كريمة إلى 37 دولة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، وسيطرت كندا على 50,2% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بقيمة 666 مليون دولار في مقابل 500 مليون دولار بنمو 33%.
واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 49,5% من صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، بقيمة 656 مليون دولار في مقابل 291 مليون دولار بنمو 125%.
وارتفعت صادرات الذهب والاحجار الكريمة المصرية إلى تركيا لتبلغ 3 ملايين دولار خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2022” في مقابل مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 73%.