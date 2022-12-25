جهاز مدينة القاهرة الجديدة يُنظم زيارة لوفد طلابى لمدينة العلمين الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - جهاز مدينة القاهرة الجديدة يُنظم زيارة لوفد طلابي لمدينة العلمين الجديدة.. لتفقد أهم معالمها الطلاب أبدوا إعجابهم وفخرهم بما شاهدوه من مشروعات..والتقطوا الصور التذكارية بعددٍ من المناطق بالمدينة

نظَّم مسئولو الإدارات المختصة بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بالتنسيق مع مسئولي جهاز مدينة العلمين الجديدة، زيارة لوفد من طلاب المرحلة الثانوية بمدرسة الحرية النموذجية بالقاهرة الجديدة، إلى مدينة العلمين الجديدة، لتفقد أهم معالمها والتعرف على حجم المشروعات التي تنفذها الدولة وتعزيز الشعور بالانتماء.

وبدأت الزيارة باستقبال الطلاب بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة لتقديم شرحٍ وافٍ عن المشروعات المختلفة بالمدينة، والتعرف على مدى الإنجاز والتطور التكنولوجي وأهم المشروعات التي تميز المدينة، وذلك بحضور عددٍ من مسئولي الجهاز.

ثم توجه الطلاب في جولة ميدانية شملت أهم معالم المدينة ومنها منطقة الأبراج الشاطئية، والمنطقة التجارية الترفيهية، والمدينة التراثية وعمارات "الداون تاون".

وأكد المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن استراتيجية الوزارة تهدف لتحويل مدينة العلمين الجديدة، إلى مدينة مستدامة، صالحة للسكن والإقامة طوال العام، وتكون جاذبة للسكان من مختلف شرائح الدخل، نظراً لما يتوافر بها من أنشطة سياحية، وتجارية، وتعليمية، وصناعية، وخدمات على أعلى مستوى، ومشروعات سكنية متنوعة، بجانب توفير فرص العمل، بحيث تكون مدينة العلمين الجديدة مركز تنمية رئيسى لإقليم الإسكندرية بشكل عام.

وأضاف أن المدينة تم ويجري بها تنفيذ العديد من الأنشطة الخدمية الأخرى، مثل الحضانات، َوالمدارس، والملاعب الرياضية، والمحال التجارية، والمساجد، وفرع للأكاديمية البحرية، وغير ذلك، مشيراً إلى أن المدينة تتمتع بشواطئ رائعة وطبيعة خلابة.

كما تم الرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالطلاب، والذين أبدوا إعجابهم بما شاهدوه من مشروعات، وذلك في جو من الفخر، كما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية بعددٍ من المناطق بالمدينة.