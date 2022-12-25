شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة يُنظم زيارة لوفد طلابى لمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
الطلاب أبدوا إعجابهم وفخرهم بما شاهدوه من مشروعات..والتقطوا الصور التذكارية بعددٍ من المناطق بالمدينة
وبدأت الزيارة باستقبال الطلاب بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة لتقديم شرحٍ وافٍ عن المشروعات المختلفة بالمدينة، والتعرف على مدى الإنجاز والتطور التكنولوجي وأهم المشروعات التي تميز المدينة، وذلك بحضور عددٍ من مسئولي الجهاز.
ثم توجه الطلاب في جولة ميدانية شملت أهم معالم المدينة ومنها منطقة الأبراج الشاطئية، والمنطقة التجارية الترفيهية، والمدينة التراثية وعمارات "الداون تاون".
وأضاف أن المدينة تم ويجري بها تنفيذ العديد من الأنشطة الخدمية الأخرى، مثل الحضانات، َوالمدارس، والملاعب الرياضية، والمحال التجارية، والمساجد، وفرع للأكاديمية البحرية، وغير ذلك، مشيراً إلى أن المدينة تتمتع بشواطئ رائعة وطبيعة خلابة.
كما تم الرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالطلاب، والذين أبدوا إعجابهم بما شاهدوه من مشروعات، وذلك في جو من الفخر، كما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية بعددٍ من المناطق بالمدينة.