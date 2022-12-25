شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ أسوان فى جولة تفقدية بشركة كيما للأسمدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الشركة نافذة حضارية بالمحافظة وداعمة لخطة التنمية والتشغيل
عقد المهندس محمود عصمت اجتماعا مع مجلس إدارة شركة كيما، استعرض خلاله المؤشرات الخاصة بأداء الشركة من حجم ومعدلات الانتاج والمبيعات والايرادات والصادرات، وكذلك مناقشة المرحلة الثانية من التطوير التي تشمل مصنع "كيما 1" لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بالتوافق مع المعايير البيئية، ووجه الوزير باستخدام أحدث التكنولوجيات لخفض استهلاك الطاقة وتوفير المياه.
ورحب محافظ أسوان بوزير قطاع الأعمال داخل أحد أهم القلاع الصناعية المصرية العريقة وهو مصنع كيما، مقدما شكره على هذه الزيارة فى ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من إنجازات غير مسبوقة في كافة القطاعات التنموية والخدمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة للنهوض بكافة قطاعات العمل العام داخل الجمهورية الجديدة.
وخلال الزيارة، حرص وزير قطاع الأعمال العام على لقاء عدد من السادة اعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة اسوان، الذين رحبوا بزيارة الوزير إلى مصنع كيما الذي يعد أحد الصروح الصناعية العملاقة في صعيد مصر.
جدير بالذكر أن التكلفة الاستثمارية لمشروع "كيما 2" بلغت حوالى 12 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفي، وساهم المشروع في سد فجوة الأسمدة بالسوق المحلى بالإضافة إلى توفير فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، ليساهم هذا المجمع الصناعي في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لأسوان والصعيد.