شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 1.6 %زيادة فى عدد المنشآت الرياضية عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن أهم المؤشرات الإحصائية وصول عدد المنشآت الرياضية 5240 منشأة رياضية عام 2021، مقابل 5157 منشأة عام 2020 بزيادة بلغت 1.6 %، وبلغ عـدد الأندية الرياضية 791 نادياً (80 حكومي، 116 عام /أعمال عام، 595 خاص) عــام 2021 مقابل 722 ناديـاً (86 حكومي، 92 عام /أعمال عام، 544 خاص) عــام 2020 بزيادة قدرها 9.6 ٪.

وبلغ عدد الفرق بالأندية الرياضية 18070 فريق (1000حكومي، 2191 عام /أعمال عام،14879 خاص) عام 2021 مقابل 15558 فريق ( 860 حكومي، 1353عام /أعمال عام، 13345 خاص) عام 2020 بزيادة 16.1%، وبلغ عدد اللاعبين 257.4 ألف لاعب عام 2021 مقابل 211.4 ألف لاعباً عام 2020 بزيادة قدرها 21.8%، كما بلغ عدد المدربين 13.9 ألف مدرب عام 2021 مقابل 11.3 ألف مدرب عام 2020 بزيادة قدرها 22.8 %، وبلغ عدد المباريات 84 ألف مباراة ًعــام 2021 مقـابل 72.9 ألف مباراة عــام 2020 بزيادة قدرها 15.2 %

وبلغ عدد المراكـــز 511 مركزاً عام 2021 مقابل 498 مركزاً عام 2020 بزيادة قدرها 2.6 ٪، كما بلغ عدد الفــرق 12 ألف فريق عام 2021 مقابل 10.7 ألف فريق عام 2020 بزيادة قدرها 12.1 %، وبلغ عدد اللاعبين 117.1 ألف لاعب عــام 2021 مقابل 94 ألف لاعب عـام 2020 بزيادة قدرها 24.5 ٪، وبلغ عدد المباريات 24.9 ألف مباراة عام 2021 مقابل 17.7 ألف مباراة ًعام 2020 بزيادة قدرها 40.7 %، وبلغ عدد المدربين 6.6 ألف مدرب عام 2021 مقابل 5.5 ألف مدرب عام 2020 بزيادة قدرها 20.7 %.

وبلغ عدد المـراكز 3938 مركزاً عـام 2021 مقابل 3937 مركـزاً عـام 2020 بزيادة قدرها 0.03 ٪، كما بلغ عــدد الفــرق 25.3 ألف فريق عام 2021 مقابل 22.8 ألف فريق عام 2020 بزيادة قدرها 10.7 %، وبلغ عدد اللاعبين 225 ألف لاعب عام 2021 مقابل 183 ألف لاعب عــــام 2020 بزيادة قدرها 22.9 %، وبلغ عدد المباريات 45 ألف مباراة عام 2021 مقابل 42 ألف مباراة عام 2020 بزيادة قدرها 7.1 %، وبلغ عدد المدربين 11.6 ألف مدرب عام 2021 مقابل 11.1 مدرب عام 2020 بزيادة قدرها 4.8 %.

وبلغ عدد الفرق ذوي الصعوبات بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 4057 فريقا عام 2021، وبلغ عدد اللاعبين ذوي الصعوبات بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 30683 لاعباً عام 2021، وبلغ عدد المباريات التي شارك فيها اللاعبين ذوي الصعوبات 8264 مباراة في مختلف الألعاب الرياضية خلال

عام 2021، وبلغ عدد المدربين لذوي الصعوبات بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 1703 مدرب عام 2021.