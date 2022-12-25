شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو جهاز مدينة "الشيخ زايد" يتفقدون سير العمل بمشروع "جنة" بمنطقة الامتداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بجولة تفقدية بمشروع عمارات "جنة" بمراحله المختلفة (2، 4 ،5) بامتداد مدينة الشيخ زايد باجمالى 172 عمارة، وذلك لمتابعة سير الأعمال وتذليل أي عقبات، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، والشركات المنفذة للأعمال.

وخلال الزيارة، أوضح مسئولو الجهاز، أنه من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى لعدد 50 عمارة بنهاية شهر مارس المقبل، حيث إنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ الوحدات السكنية لعدد 50 عمارة وجارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات بباقى الموقع، كما أنه جار استكمال أعمال المرافق والطرق بالمشروع.

وأضاف مسئولو الجهاز، أنه بالنسبة لأعمال تنسيق الموقع، فإنه تم البدء فى أعمال التنفيذ لعناصر المشروع المختلفة من زراعات و برجولات وغير ذلك، بجانب تنفيذ أعمال المرافق لتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة.

وشدد المهندس أحمد مصطفى، على جميع الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالانتهاء من جميع الأعمال طبقاً للمواعيد المحددة لتسليم السكان مع ضرورة الالتزام بتنفيذ الأعمال بأعلى جودة وكفاءة.